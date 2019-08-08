Никаких шансов: эксперт оценил перспективу дела по "Роттердам+"

Дело НАБУ по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы, а активность Бюро вызвана изменением политической конъюнктуры.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя задержание детективами НАБУ руководителя ГП "Оператор рынка" и объявления подозрений лицам по так называемому делу "Роттердам+".

"Никакой юридической перспективы это дело не имеет - она используется исключительно для политического давления на корпорацию ДТЭК и ее акционера, как бы непопулярно этот тезис не звучала. Но мы должны научиться жить в правовом государстве и уважать право и решения судов. Иначе постоянно будем зависеть от политической конъюнктуры и никогда не сможем защитить свои собственные права", - написал Трохимец.

Эксперт напомнил, что решение отраслевого регулятора, которым был введен в действие формульный подход к ценообразованию на энергетический уголь, уже безуспешно пытались обжаловать в суде.

"Решение НКРЭКУ, которым вводилась формула ценообразования на энергетический уголь "Роттердам+" уже обжаловались в суде административной юрисдикции. Дважды. В 2016 и в 2018 году. Оба раза это делал сегодняшний представитель президента Андрей Герус. Оба раза безуспешно ... Суд не нашел ни нарушений в действиях НКРЭКУ и ее должностных лиц, ни нарушений в самой сути принятого решения (самой формулы) и порядке принятия этого решения. Проще говоря, суд признал формулу "Роттердам+" законной", - написал Трохимец.

Однако, несмотря на решение суда, противники введения формулы, в частности нынешний представитель президента в правительстве Андрей Герус, продолжали называть ее незаконной и пытались дискредитировать в информационном поле.

"На дискредитацию формулы, должностных лиц НКРЭКУ, ДТЭК были вложены значительные финансовые и медийные ресурсы. И явно ресурсы не Геруса ... В результате такой информационной атаки, создалось стойкое общественное мнение, что "Роттердам+" является коррупционной формулой, а члены НКРЭКУ и руководство ДТЭК - коррупционеры. Хотя никакого юридического факта в подтверждение этого нет", - подчеркнул Трохимец.

По мнению эксперта, активность НАБУ в расследовании дела "Роттердам+" вызвана исключительно изменением политической конъюнктуры и не имеет никакого отношения к правоохранительной деятельности.

"Когда в стране изменилась власть, и бенефициары дискредитации получили реальную власть, правоохранительные органы, пытаясь выслужиться, стали проявлять активность в деле "Роттердам+". Это называется политическая конъюнктура. Никакого отношения к правоохранительной деятельности такая активность не имеет", - написал Трохимец.

3 марта 2016 НКРЭКУ приняла постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.