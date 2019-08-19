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Попытка давления на бизнес: эксперт раскритиковал дело "Роттердам+"
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Попытка давления на бизнес: эксперт раскритиковал дело "Роттердам+"

понедельник, 19 августа 2019, 12:59
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Дело НАБУ по "Роттердам+" политически мотивировано и является попыткой давления на частный бизнес.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, передают "Українські новини".

"Кроме политических мотивов, я здесь никаких других не вижу. Дело по так называемому "Роттердам +" НАБУ была открыто еще в 2017 года. То есть, два года они ничего не смогли "нарасследовать". По информации СМИ, были проведены судебно-экономические, я подчеркиваю, экспертизы еще тогда, подтвердившие законность данного постановления и экономическую обоснованность. Представителем президента Андреем Герусом дважды были попытки обжаловать формулу "Роттердам+" в административном суде, и дважды суд ее признал обоснованной и законной. Вдруг Артем Сытник просыпается и вручает подозрения", - заявил Трохимец.

По мнению эксперта, обвинения НАБУ в нанесении ущерба из-за введения формулы "Роттердам+" безосновательны. Детективы не смогли ответить, ни как они считали ущерб, ни какому субъекту он был нанесен.

"Я ему (Артему Сытнику) задавал вопрос, как вообще считается ущерб. Для того, чтобы посчитать ущерб, нужно взять другую цену угля. Спрашивал, которую вы брали и откуда. Можно гипотетически представить, что любой ценой поставить, 20 долларов. Но возможно за нее купить? То есть, ущерб это гипотетический. Его, по-моему, в смысле уголовного права точно не было. Более того, ущерб должен быть определенному субъекту нанесен. Кто субъект в этом уголовном процессе, вообще непонятно. И Артем Сергеевич так и не смог ответить на мой вопрос", - рассказал Трохимец.

Эксперт считает, что делом "Роттердам+" осуществляется давление на частный бизнес, в частности компании ДТЭК, и подчеркнул, что это недопустимо в правовом государстве.

"Должно быть четкое правовое регулирование в рамках правового поля", - заявил Трохимец

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической ангажированности НАБУ, поскольку методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы и целесообразность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы. Суды уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.
Формулу "Роттердам +" было введено постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой цены электроэнергии". Согласно постановлению, в цену электроэнергии заложена стоимость угля учитывая котировки индекса API2 европейского хаба Амстердам - Роттердам - Антверпен.

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