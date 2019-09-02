Расследованием дела "Роттердам +" НАБУ покрывает коррупцию на "Центрэнерго" - эксперт

Антикоррупционные органы, сосредоточившись на расследовании сфабрикованного дела "Роттердам+", закрывают глаза на факты коррупции на государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Компании бизнесмена Игоря Коломойского покупают для государственного "Центрэнерго" российский уголь через фирму-"прокладку" по цене выше "Роттердам+", а произведенную электроэнергию продают на подконтрольные олигарху ферросплавные заводы по убыточным для государственной "Центрэнерго" ценам, утверждает эксперт.

"Если верить релизам самого "Центрэнерго", речь идет о 1970 грн за тонну. Даже из США его можно привезти за 1900 грн за тонну. А по формуле "Роттердам+" украинские шахты должны были его продавать по 1740 грн за тонну. "Центрэнерго" - государственная компания, если фирмы Коломойского поставляют российский уголь по цене 1970 грн за тонну, а покупают электроэнергию по 1,30 грн кВт-час (при себестоимости 1,50 грн кВт-час), то это означает, что нас как совладельцев государственного имущества грабят. Делают это дважды: когда продают сырье по завышенной цене и когда покупают и его продукцию значительно ниже себестоимости", - пишет Голобуцкий.

Эксперт указывает на политическую мотивированность как в расследованиисфабрикованного дела "Роттердам+", так и в отсутствии со стороны НАБУ внимания к схемам на государственной "Центрэнерго".

"Почему этого не замечают правоохранительные органы? Думаю, здесь сошлись калька факторов. Во-первых, это очень низкий профессиональный уровень. Чего стоит только заявление НАБУ о том, что они три года исследовали импорт из Роттердама и не нашли. Дети в школе знают, что в Роттердаме уголь не добывают, что это лишь условное (не совсем корректное) название ценового индекса. Во-вторых, правоохранителям безопаснее расследовать фейковые дела против оппонентов спонсора новой власти, чем реальные преступления", - пишет заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.

Ранее генерал-майор милиции Геннадий Москаль утверждал, что дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и развалится в суде, в случае если вообще дойдет до суда.

Политолог Петр Олещук заявлял о необходимости создания в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По мнению Олещука, скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок. Политолог предложил депутатам разобраться с этой проблемой.