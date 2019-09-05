Сегодня нет желающих продать в Украину уголь по цене "Роттердам+" - эксперт

ДТЭК не смог купить уголь по цене "Роттердам+", поскольку она ниже цены реального импорта и в Украине нет желающих продать топливо по такой цене.

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передают "Українські новини".

Эксперт сообщил, что компания ДТЭК заявила о готовности купить на биржевых торгах уголь для своих ТЭС по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", но не получила предложений. Он подчеркнул, что стоимость импорта угля в Украину превышает его цену по формуле – по формуле цена 1740 грн за тонну, а импорт – свыше 1900 грн за тонну.

"Цена по "Роттердам+" ниже, чем реальные цены угля, заходящего сюда по импорту. Вот и все. Понятно, что "Роттердам+" 1740 гривен/тонна. А уголь, который ДТЭК фактически уже законтрактовал в США и Колумбии, - 1900 с плюсом гривен/тонна. По схожей цене контрактовала уголь компания Центрэнерго за границей… В итоге получается, что цена, как бы от этого не было печально, объективная. "Роттердам+", при всей критике, не покрывает реальные затраты на импорт угля в Украину. Поэтому и не купили", - объяснил Марунич.

По словам эксперта, в настоящее время в Украине есть дефицит угля, его запасы на складах на ТЭС вдвое меньше, чем в прошлом году, что грозит срывом отопительного сезона.

"Нужно целенаправленно и быстро накапливать запасы угля на теплоэлектростанциях. По сути, его нужно закупать и импортировать", - считает Марунич.

Ранее ДТЭК заявил о готовности купить на Украинской энергетической бирже 450 000 тонн угля по цене "Роттердам+", для своих теплоэлектростанций. Формула "Роттердам+" предусматривает стоимость угля на бирже Роттердама и расходы на доставку из Роттердама в Украину.

По итогам биржевых торгов 3 сентября компания "ДТЭК" не смогла приобрести уголь по цене "Роттердам+", поскольку не получила предложений. Компания планировала купить 225 тысяч тонн угля.

19 августа на совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии.