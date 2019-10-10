​ДТЭК начал сотрудничество с национальной энергетической компанией Хорватии

Компания ДТЭК и хорватская национальная энергетическая компания HEP d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.) подписали 10 октября Меморандум о взаимопонимании и деловом сотрудничестве.

Об єтом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Подписи под документом поставили Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и Глава Правления HEP d.d. Фране Барбарич (Frane Barbarić). В торжественной встрече приняли участие Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович и Временный поверенный в делах Украины в Республике Хорватия Сергей Горопаха.

Меморандум предусматривает возможности в сфере торговли энергетическими ресурсами, реализации совместных проектов на зарубежных рынках, в том числе, инвестиции в энергетические активы.

Первым шагом в рамках сотрудничества ДТЭК с HEP d.d. планируется тестовая поставка электроэнергии дочерней компанией DTEK Hungary Power Trade хорватской компании в объеме до 2,5 тыс. МВт-ч в октябре этого года. В следующем году объем торговли может составить до 1,3 млн МВт-ч.

«Выход на зарубежные рынки, международное партнёрство – один из векторов долгосрочной стратегии ДТЭК. Сегодня мы уже сотрудничаем с более 20 европейскими компаниями в сфере трейдинга энергоресурсами, что подтверждает статус ДТЭК как надежного международного партнера. Подписание меморандума о сотрудничестве с компанией HEP d.d., лидером энергетики Хорватии, это очередной шаг в расширении нашего присутствия на европейских энергетических рынках. Мы рассматриваем его как еще один этап на пути сближения украинской и европейской энергосистем, что является залогом укрепления энергетической безопасности Украины», – отметил Максим Тимченко.

«Мы ожидаем, что наше сотрудничество будет способствовать росту и достижению лучших бизнес-результатов. Наше партнерство также обеспечит существенный вклад в достижение стратегических целей Хорватии, таких как диверсификация источников энергообеспечения и укрепление энергетической безопасности и стабильности Хорватии. В сфере возобновляемой энергетики и ДТЭК, и HEP d. d. уже достигли значительного прогресса за последние несколько лет. В развитии «зеленой» энергетики мы видим большие возможности для интенсивного сотрудничества», – сказал Фране Барбарич.

Во время встречи Андрей Пленкович и Максим Тимченко обсудили вопросы взаимодействия Хорватии и Украины в сфере энергетики, в частности, объединения усилий вокруг интеграции энергетических рынков и привлечения инвестиций.

Напонмим, ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.