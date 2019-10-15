''Формула Геруса'': как растет импорт электроэнергии Коломойским

Импортные поставки электроэнергии из России, которые начались с 1 октября вследствие поправки, внесённой главой комитета ВР по энергетике А.Герусом, увеличились почти вдвое до 4,48 млн кВт-ч по состоянию на 15 октября с 2,4 млн кВт-ч в начале месяца.

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", передает "Обозреватель".

В целом импорт электроэнергии из России за первые 15 суток октября составил 53,68 млн кВт-ч. Объемы поставок электроэнергии начали увеличиваться с 5 октября, с 2,4 млн кВт-ч достигли 2,88 млн кВт-ч. С 6 по 14 октября импорт составлял 4,08 млн кВт-ч ежедневно.

По данным источников на рынке, единственным поставщиком остается компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада по предложению председателя комитета по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса внесла изменения в закон Украины "О рынке электроэнергии", которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов.

1 октября состоялась первая коммерческая поставка электроэнергии в направлении "Россия-Украина", ее осуществила частная компания "Юнайтед Энерджи", входящая в сферу влияния олигарха И.Коломойского – компания, которая по данным СМИ была крупнейшим поставщиком газа добычи "Укрнафты" для нужд "Днепроазота", который входит в активы Игоря Коломойского.