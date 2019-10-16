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Эксперт обвинил Кабмин Гончарука в потере контроля над "Центрэнерго" и энергетикой

среда, 16 октября 2019, 18:08
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Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука, а также министерство энергетики и защиты окружающей среды под управлением Алексея Оржеля не контролируют ситуацию в энергетике, в частности, вокруг государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Такое мнение высказал в Facebook сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передают "Украинские новости".

Он напомнил, что ранее на вопрос о схемах вокруг "Центрэнерго" и возможной зависимости менеджмента компании от Игоря Коломойского, президент Владимир Зеленский заявил, что это сфера компетенции премьер-министра Гончарука. Он пообещал спросить об этом у главы правительства.

"Видимо, в коммуникации первых лиц что-то пошло не так и от премьера Гончарука ничего не слышно о "Центрэнерго". Более того, судя по всему, правительство вообще не контролирует ситуацию не только на этом объекте, но и в энергетике в целом", - написал эксперт.

Также он привел пример скандальной поправки главы комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса, которая позволила импортировать электроэнергию из России в интересах ферросплавных заводов Игоря Коломойского. "Безмолвно проглотили, а это вопрос нацбезопасности", - отметил Марунич.

"Топ-менеджмент "Центрэнерго" – бывшие служащие Александра Януковича – Кабмин утвердил, не моргнув глазом. Заместитель Оржеля по углю Ковалевский – человек с мутным прошлым (то ли от Иванющенко, то ли от Курченко, то ли от Аркаллаева и Троня), что кадровики правительства удивлялись, как его подали. И ничего, прошел", - добавил он.

"У меня вопрос: у нас вообще есть премьер-министр? Министр энергетики? Они способны вести независимую политику – или только по указке Коломойского? Если Зеленский еще не задал эти вопросы, то давайте зададим вместе: Кабмин контролирует ситуацию на "Центрэнерго"? Или его отдали в аренду на 100 лет? Будут ли приняты в отношении руководства компании дисциплинарные меры за ежемесячные убытки на уровне 200 млн грн? Кабмин согласовывал контракты на поставку угля через "прокладки" Коломойского и продажу электроэнергии по заниженному тарифу его заводам – или Гончарука с Оржелем просто ставят перед фактом? Импорт электроэнергии из РФ — это торговля на крови или нет?", - написал Марунич.

Он задал еще ряд вопросов, связанных с убытками "Центрэнерго" и наращиванием долгов перед шахтерами, отменой банкротства и "будущим "переформированием" пула кредиторов"

"Кабмин все держит под контролем или наблюдает со стороны как в реалити-шоу?... Какие регионы будут отключены первыми, когда "Центрэнерго" окончательно гавкнется, будет загнано в убытки и остановится? Какой "план Б" у правительства Гончарука на этот счет?", - спрашивает эксперт.

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