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Изменение "зеленого тарифа" повлечет катастрофические последствия для возобновляемой энергетики - нардеп

среда, 16 октября 2019, 09:08
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Ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" приведет к сворачиванию проектов в области возобновляемой энергетики и негативно повлияет на инвестклимат в Украине.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передают "Украинские новости".

"То, что сейчас происходит вокруг возобновляемой энергетики и идеи изменить правила игры по ходу игры, это будет иметь катастрофические последствия для самой отрасли возобновляемой энергетики. То есть, инвестиции в нее будут свернуты, Украина получит судебные иски, будут потери, безусловно. Эти потери будут превышать те эффекты, о которых говорят лоббисты этой темы", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что снижение "зеленого тарифа" будет негативный эффект на экономику в целом, ведь инвесторы уйдут из Украины из-за нестабильности законодательства.

"Это будет иметь эффект общий на всю экономику государства, ведь мы понимаем, что лучшим информатором миру о том, можно ли сюда заходить с инвестициями, являются инвесторы. Если инвесторы в мире будут знать, что кто-то пришел хотя бы одним долларом, и по ходу игры все правила поменяли, и человек или потерял, или не заработал, то никто в Украину не придет", - отметил народный депутат.

По мнению Гончаренко, инициатива пересмотреть "зеленый тариф" связана с частным интересом некоторых лиц во власти.

"Я считаю недопустимым ретроспективное уменьшение "зеленого тарифа". Считаю недопустимым резкое и одностороннее изменение правил игры. Если государство находится в какой-то крайней ситуации, хотя это совсем не так по этому вопросу, то все равно это должно происходить через диалог с инвесторами, с ассоциациями и т.д. и очень постепенно, с переходными периодами и т.д. Все остальное - это катастрофа", - сказал Гончаренко.

Законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее политолог Кирилл Сазонов высказал мнение, что председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус добивается снижения "зеленого" тарифа в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. Он отметил, что такое решение угрожает Украине проблемами с Европейским Союзом, поскольку "мы нарушаем взятые на себя обязательства". А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, которые финансируют проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране, которых на данный момент около 500.

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