RU  UA  EN

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 октября

14:27
Травля - это и есть "совок": украинская певица вступилась за хор Веревки
13:49
Катя Осадчая показала образ на Хэллоуин: фанаты не сразу узнали телеведущую
13:37
У Зеленского рассказали о тайной слежке за своими "слугами народа"
13:19
К бывшему депутату от партии Порошенко пришли с обысками
13:05
Говорят, на "Танці з зірками" вернется скандальная участница: что происходит на шоу
12:57
Вредит интересам украинцев: аналитик высказался о лоббировании интересов Коломойского нардепом Герусом
12:50
Опубликованный сценарий "Игры престолов-8" объяснил одну из самых странных сцен финала
12:20
День рождения Эмилии Кларк: звезда "Игры престолов" порадовала фанатов и коллег веселым видео
12:02
Вера Брежнева показала трогательную записку от Меладзе, и это любовь
11:42
Мог умереть: Робби Уильямс рассказал, как отказался от нездорового образа жизни
11:26
Украинский ведущий неудачно разыграл Лесю Никитюк - звезде потребовалась помощь медиков
11:10
Оля Цибульская сняла очень личный клип, на который ее вдохновил 4-летний сын
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Проект об изменениях на рынке электроэнергии откатывает реформу - заявление энергоассоциации

четверг, 24 октября 2019, 14:10
переглянути новину українською

Разработанный комитетом Рады по энергетике и ЖКХ законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии.

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу, передают "Украинские новости".

Первая энергоассоциация Украины просит Копача обратить внимание на одобренный комитетом ВР законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№2233) и дать ему публичную оценку.

"Мы наблюдаем действия, направленные на консервирование признаков старой модели рынка и сохранение ручного регулирования на нем... Проектом предлагается на четыре года вернуть регулируемую в ручном режиме модель рынка, это искажает результаты реформы, предусмотренной Законом Украины "О рынке электрической энергии" и означает отказ от выполнения принятых на себя международных обязательств", - подчеркивается в обращении.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено право НКРЭКУ устанавливать предельные цены на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке - до 01.07.2023; право устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке на сутки вперед на уровне не выше предельных цен - до 01.07.2023; внедрение новых спецобязанностей для обеспечения общественных интересов в финансировании ТЭЦ (установление регулируемых тарифов для ТЭЦ на осенне-зимний период 2019-2020 г.г.).

Авторы обращения отмечают, что действующие ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем негативно влияют на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение уровня предложения электроэнергии, создают условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Вместо движения к рыночным механизмам стимулирования предложения и отмены ценовых ограничений (price caps), как рекомендует Секретариат Европейского Энергетического Сообщества, комитет Совета по энергетике предлагает их закрепить законодательно.

Первая энергоассоциация Украины напомнила, что изменения в законодательстве в энергетической отрасли Украина обязалась проводить после консультаций с Европейской Комиссией по совместимости с положениями нормативных актов ЕС.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№2294).

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: