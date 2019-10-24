Проект об изменениях на рынке электроэнергии откатывает реформу - заявление энергоассоциации

Разработанный комитетом Рады по энергетике и ЖКХ законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии.

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу, передают "Украинские новости".

Первая энергоассоциация Украины просит Копача обратить внимание на одобренный комитетом ВР законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№2233) и дать ему публичную оценку.

"Мы наблюдаем действия, направленные на консервирование признаков старой модели рынка и сохранение ручного регулирования на нем... Проектом предлагается на четыре года вернуть регулируемую в ручном режиме модель рынка, это искажает результаты реформы, предусмотренной Законом Украины "О рынке электрической энергии" и означает отказ от выполнения принятых на себя международных обязательств", - подчеркивается в обращении.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено право НКРЭКУ устанавливать предельные цены на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке - до 01.07.2023; право устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке на сутки вперед на уровне не выше предельных цен - до 01.07.2023; внедрение новых спецобязанностей для обеспечения общественных интересов в финансировании ТЭЦ (установление регулируемых тарифов для ТЭЦ на осенне-зимний период 2019-2020 г.г.).

Авторы обращения отмечают, что действующие ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем негативно влияют на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение уровня предложения электроэнергии, создают условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Вместо движения к рыночным механизмам стимулирования предложения и отмены ценовых ограничений (price caps), как рекомендует Секретариат Европейского Энергетического Сообщества, комитет Совета по энергетике предлагает их закрепить законодательно.

Первая энергоассоциация Украины напомнила, что изменения в законодательстве в энергетической отрасли Украина обязалась проводить после консультаций с Европейской Комиссией по совместимости с положениями нормативных актов ЕС.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№2294).