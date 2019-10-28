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Экс-глава НКРЭКУ назвал "макулатурой" экспертизу НАБУ и САП в деле "Роттердам+"

понедельник, 28 октября 2019, 12:38
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Экспертиза по "Роттердам+", которую продемонстировали НАБУ и САП и подписало СБУ, не соответствует принципам законности и объективности судебной экспертизы.

Об этом написал экс-председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook.

"Фрагмент "экспертизы", которую рисовали НАБУ/САП 2 года и заставили подмахнуть СБУ - (свидетельствует - ред.) о несоответствии их документа принципам законности и объективности судебной экспертизы. На 3 год это яркий пример "расследований" НАБУ/САП - сбор и PR макулатуры!", - написал Вовк.

В фрагменте документа, который обнародовал Вовк, говорится: "Предоставление условно-вероятных выводов относительно экономических последствий (утраченные активы и/или недополученные доходы, обстоятельств, нарушений), не состоялись и имеют форму предположений, не соответствующих принципам законности и объективности судебной экспертизы".

Ранее экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Адвокат Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ с заготовленными результатами.

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