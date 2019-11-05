Менять "зеленый" тариф не планируем - Герус

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус заявил, что власти не планируют менять "зеленый" тариф и ищет возможность приемлемого для всех сторон решения.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Юлия Ковалив из Офиса Президента и также господин Алексей Оржель проводили круглые столы, чтобы найти формат в ходе диалога, как эту проблему решить. Как можно найти инструментарий, какую модель, когда, с одной стороны, эти выплаты будут подъемными для государства, а с другой - удовлетворят инвесторов, и все будут понимать, что государство поступает цивилизованно. Никаких законопроектов по изменению "зеленых тарифов" у нас не зарегистрировано и не планируется", - сказал Герус.

Законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".