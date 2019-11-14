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Нужна спеццена на газ: экс-советник Минэнерго сообщил о рисках срыва работы Луганской ТЭС

четверг, 14 ноября 2019, 17:48
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В условиях начала отопительного сезона для работы Луганской ТЭС необходимо установить специальную цену на газ, иначе эта станция не сможет работать.

Такое мнение высказал энергетический эксперт, экс-советник министра энергетики Сергей Чех, передает УНИАН.

По его мнению, вопрос специальной цены на газ для Луганской ТЭС нужно было решать еще в июле, когда станция перешла с угля на газ из-за заблокированной железной дороги со стороны РФ (единственный подъездной путь к станции).

"Еще в июле, когда перешли на газ, нужно было давать спеццену на газ. Есть прайскепы (граничные цены на электроэнергию, устанавливаются НКРЭКУ, - ред.), с таким топливом (газом) убыток еще больше. По основной энергосистеме энергоблоки могут останавливаться ночью, чтобы не работать в убыток, но здесь такой возможности нет, и граничные цены прайскепы убивают всю экономику", - отметил Сергей Чех.

По его мнению, важно разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, о чем уже говорил новый министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, если проблема Луганской ТЭС не будет решена, область может остаться без электроэнергии и тепла в отопительный сезон.

Как ранее сообщалось, в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года.

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