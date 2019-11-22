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Коломойский и российская "Интер РАО" получают сверхдоходы от импорта электроэнергии в Украину - нардеп

пятница, 22 ноября 2019, 12:48
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Российская электроэнергия поступает на украинский рынок в "пиковые" часы по самым высоким ценам, что позволяет компании Игоря Коломойского получать сверхприбыли.

Об этом написал народный депутат, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook и привел график поставки электроэнергии по 19-21 ноября.

"Российский импорт не только вытесняет украинский атом и украинские ТЭС - это уже не новость. Он еще приносит золотые горы, потому что входит в часы наибольшей доходности. С утра в пиковые часы и вечером в пиковые часы, когда цена самая высокая, российская электроэнергия льется в Украине рекой. Ночью, когда цены ограничены и низкие, поставки почти нет. Ночью система держится исключительно на украинских станциях", - написал Кучеренко.

Депутат отметил, что поставщик электроэнергии из России - компания "Юнайтед Энерджи", которая входит в орбиту Коломойского, - зарабатывает сверхприбыли. В противоположность этому ночью, когда цены ограничены и минимальны, поставки из России минимальные. Таким образом, по минимальным ценам продается электроэнергия украинского производства.

"В том числе 19 ноября средняя цена продажи импортной электроэнергии из РФ составила 1391 грн за МВт час. В то же время цена украинских ТЭС была 1250 грн, это 11% дополнительной маржи для российского ресурса", - написал Кучеренко.

Он также напомнил, что председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус заявлял, что импорт из России с 15 ноября вообще прекратится из-за убыточности. Однако с тех пор импорт вырос втрое и говорить о его убыточность не приходится. Зарабатывает на этом компания Коломойского и российский монополист "Интер РАО".

Кучеренко отметил, что у него есть вопросы не только к автору правки, которая разрешила импорт электроэнергии из России, но и системному оператору НЭК "Укрэнерго".

"За графиком стоит "Укрэнерго". Диспетчер, который ограничивает импорт ночью, что правильно для энергосистемы, однако в часы наибольшей цены выпускает его на рынок. Поэтому зарабатывает "Юнайтед Энерджи" и российская "Интер РАО" вместо Энергоатома, Укргидроэнерго или украинских ТЭС", - констатировал Кучеренко.

Ранее народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасли страны-агрессора, вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать СБУ.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который позволил импорт электроэнергии из России. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

11 октября президент Владимир Зеленский заяви: он не знал, что принятые изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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