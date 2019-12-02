Разворачивает Украину к России: в европейской газете раскритиковали инициативы Геруса

Депутат президентской партии "Слуга народа" Андрей Герус разворачивает Украину в противоположную от европейского выбора сторону.

Об этом пишет l'EuropéennedeBruxelles, передает "Обозреватель".

Издание отмечает, что ряд действий главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса предпринимается не в интересах Украины. В частности, пролоббированное им возобновление импорта российской электроэнергии демонстрирует западным партнерам, что Киев налаживает сотрудничество с Россией, и это вызывает вопрос, а нужно ли продолжать санкции.

"Мы видим шаги украинских политиков, например, депутата партии "Слуга народа" Андрея Геруса, которого СМИ заметили в лояльности Коломойскому. Они выглядят так, что помощь предназначена не Зеленскому, а Путину. Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пытается оказать Путину услугу, демонстрируя Европе экономическое сотрудничество с Россией, что вызывает сомнения относительно того, должны ли продолжаться санкции, если Украина и Россия больше не являются врагами и имеют взаимовыгодный бизнес. Речь идет об импорте электроэнергии из РФ (4,5 млн КВтч в день в октябре и 12 млн КВтч в ноябре), что стало возможным после принятия парламентом законопроекта № 1084 и поправки, предложенной этим депутатом", - отмечает издание.

Автор материала обращает внимание, что из-за растущего импорта российской электроэнергии Украина вынуждена останавливать свои генерирующие предприятия (в том числе государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), что угрожает энергетической безопасности страны. Кроме того, импорт ставит под угрозу срыва план по интеграции украинской энергосистемы с европейской в 2023 году, что предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

"Как президент Зеленский относится к этому? Он заявляет, что определение внешней политики государства является его прерогативой. "Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и о векторе Украины", - сказал Зеленский в ответ на вопрос относительно "поворота к России". Но на практике, он не мешает депутату своей партии действовать в интересах России. Очевидно, президент Зеленский стал заложником игры Геруса и бизнесмена, который стоит за ним", - полагает издание.

По мнению автора материала, Зеленский рискует потерять исторический шанс для Украины стать частью Европы, если согласится заигрывать с Россией в интересах бизнесменов, которые получают выгоду от импорта электроэнергии из РФ.

"Зеленский говорит, что принимает решения самостоятельно, но на практике он не противостоит попыткам снова развернуть Украину к России", - подчеркивает автор.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволил восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли, а также угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.