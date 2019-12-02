RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

15:20
Украину засыпает снегом: опубликовано яркое видео
15:19
Появились фото бойцов "Альфы", трагически погибших на Донбассе
15:14
Британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
15:08
Появилась забавная фотожаба на похолодание в Украине
14:55
В Сирии подорвали авто с российскими военными: подробности
14:28
В Киеве заметили эшелон с военной техникой: опубликовано видео
14:25
На допрос не дошла: выяснились важные детали по вызову Зверобой в ГБР
14:00
В Ровно простились с молодым бойцом, погибшим на Донбассе: фото
13:56
Обвиняли в "убийствах" русских: появился подробный рассказ ветерана АТО о задержании в Польше
13:55
Выжидал у ресторана: появились данные о подозреваемом в покушении на депутата в Киеве
13:52
Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей
13:37
Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разворачивает Украину к России: в европейской газете раскритиковали инициативы Геруса

понедельник, 02 декабря 2019, 14:56
переглянути новину українською

Депутат президентской партии "Слуга народа" Андрей Герус разворачивает Украину в противоположную от европейского выбора сторону.

Об этом пишет l'EuropéennedeBruxelles, передает "Обозреватель".

Издание отмечает, что ряд действий главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса предпринимается не в интересах Украины. В частности, пролоббированное им возобновление импорта российской электроэнергии демонстрирует западным партнерам, что Киев налаживает сотрудничество с Россией, и это вызывает вопрос, а нужно ли продолжать санкции.

"Мы видим шаги украинских политиков, например, депутата партии "Слуга народа" Андрея Геруса, которого СМИ заметили в лояльности Коломойскому. Они выглядят так, что помощь предназначена не Зеленскому, а Путину. Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пытается оказать Путину услугу, демонстрируя Европе экономическое сотрудничество с Россией, что вызывает сомнения относительно того, должны ли продолжаться санкции, если Украина и Россия больше не являются врагами и имеют взаимовыгодный бизнес. Речь идет об импорте электроэнергии из РФ (4,5 млн КВтч в день в октябре и 12 млн КВтч в ноябре), что стало возможным после принятия парламентом законопроекта № 1084 и поправки, предложенной этим депутатом", - отмечает издание.

Автор материала обращает внимание, что из-за растущего импорта российской электроэнергии Украина вынуждена останавливать свои генерирующие предприятия (в том числе государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), что угрожает энергетической безопасности страны. Кроме того, импорт ставит под угрозу срыва план по интеграции украинской энергосистемы с европейской в 2023 году, что предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

"Как президент Зеленский относится к этому? Он заявляет, что определение внешней политики государства является его прерогативой. "Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и о векторе Украины", - сказал Зеленский в ответ на вопрос относительно "поворота к России". Но на практике, он не мешает депутату своей партии действовать в интересах России. Очевидно, президент Зеленский стал заложником игры Геруса и бизнесмена, который стоит за ним", - полагает издание.

По мнению автора материала, Зеленский рискует потерять исторический шанс для Украины стать частью Европы, если согласится заигрывать с Россией в интересах бизнесменов, которые получают выгоду от импорта электроэнергии из РФ.

"Зеленский говорит, что принимает решения самостоятельно, но на практике он не противостоит попыткам снова развернуть Украину к России", - подчеркивает автор.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволил восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли, а также угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: