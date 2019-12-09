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Первый шаг для решения проблемы зеленой энергетики: депутат рассказала о законопроекте 2543

понедельник, 09 декабря 2019, 12:06
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Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который снижает финансовую нагрузку на госбюджет, позволит развивать зеленую энергетику и защитит инвесторов в экономику Украины.

Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко в Facebook.

"Первый шаг к решению проблемы на рынке зеленой энергетики сделан! Зарегистрировали законопроект №2543, который позволит озеленение энергосферы и защиту инвесторов в Украину", - написала Василенко.

Депутат напомнила, что благодаря установленному специальному тарифу для производителей электроэнергии из возобновляемых источников Украина смогла привлечь в развитие отрасли почти 2 млрд евро иностранных инвестиций. Однако, по ее мнению, несистемная политика прежней власти, привела к критической ситуации на энергорынке, которая не позволяет эффективно развивать зеленую энергетику.

"Государство должно уменьшить финансовую нагрузку, которая возникла из-за зеленых тарифов. Должен быть внедрен механизм стимулирования инвестиций в чистые технологии", - отметила Василенко.

Она считает, что предложенный членами Комитета Верховной Рады по экономическому развитию законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

"Этот законопроект: позволяет Украине соблюсти обязательства, взятые перед международным сообществом по декарбонизации экономики; защищает Украину от международных арбитражей и претензий инвесторов о нарушенных условиях договоров; уменьшает нагрузку из-за выплат на рынке зеленой энергетики, экономя 2,4 млрд грн со следующего года", - сообщила Василенко.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. По словам одного из соавторов законопроекта, - депутата Людмилы Буймистер - в нем предусматривается добровольное снижение "зеленого" тарифа, одобренное инвесторами.

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