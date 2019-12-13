RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

15:41
В Киеве фура влетела в маршрутку с пассажирами: опубликованы фото
15:20
Мухарский раскрыл подробности обысков в его киевской квартире: видео
15:15
Следователи назвали фамилию организатора убийства Шеремета
15:02
Дождались: Верка Сердючка таки выпустила новый трек, и такой мы ее еще не слышали
14:49
Ведущая нового "Ревизора" объяснила, почему скрывает своего мужа: все дело в хейтерах
14:41
Гибель трех человек в ДТП под Черниговом: опубликованы фото и заявление полиции
14:32
В ожидании снега: Дженнифер Энистон порадовала соцсети милым фото из детства
14:25
В Киеве поймали банду мошенников, "работавших" с пенсионерами: фото и видео
14:18
В школе Мариуполя во время урока упал кусок потолка: видео жуткого состояния здания
14:00
Автобус с туристами попал в серьезное ДТП под Житомиром: опубликованы фото
13:53
Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству
13:38
Автор хита "Охрана Отмена" выпустила ироничную песню-рецепт и яркий клип: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Герус добился своего: импорт российской электроэнергии в Украину был возобновлен

пятница, 13 декабря 2019, 14:55
переглянути новину українською

Компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации. Как сообщают источники на рынке, в течение 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) в 1,268 млн кВт-ч (13 декабря).

Об этом пишет ЕxРro.

Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился начиная с 7 декабря и за последнюю неделю (7-13 декабря) осуществлялся в объеме 2,6-5,3 млн кВт-ч в сутки.

За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт-ч, а из Беларуси – 27,3 млн кВт-час.

Как сообщал ExPro, импортные поставки электроэнергии из России приостановились 5 декабря, а из Беларуси - 2 декабря.

18 сентября 2019 Верховная Рада приняла поправку депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт э/э с РФ на рынок "на сутки вперед" был разрешен и до этого, но не осуществлялся. Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с начала октября 2019 года.

4 декабря парламент внес изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми был запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с РФ, но была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на рынке "на сутки вперед". Таким образом, возможность импорта э/э с РФ остается. Этим законом не ограничивается импорт электроэнергии из Беларуси, сегодня он открыт как для заключения двусторонних договоров, так и для продажи на РСВ.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: