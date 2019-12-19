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Уничтожает отрасль: нардеп раскритиковал Геруса за попытки "вручную" управлять энергетикой

четверг, 19 декабря 2019, 12:45
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Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой, что уничтожает отрасль.

Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по "зеленым" тарифам (№2543), передает РБК-Украина.

Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по "зеленому" тарифу является неконструктивной позицией и создает проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении вопроса "зеленых" тарифов, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

"У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, как-то концептуально выходить, пока не вижу решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что занимается какой-то общей политикой", - сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, "с подачи" которого тормозится поиск компромисса по "зеленым" тарифам, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

"У него нет позиции пока. Он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление, эта модель, мы это проходили", - сказал Кучеренко.

Напомним, Посольства Дании, Норвегии и Швеции отмечают необходимость достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых тарифов" ради сохранения инвестиционной привлекательности Украины и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующее письмо 12 декабря было направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Геруса.

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