Уничтожает отрасль: нардеп раскритиковал Геруса за попытки "вручную" управлять энергетикой

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой, что уничтожает отрасль.

Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по "зеленым" тарифам (№2543), передает РБК-Украина.

Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по "зеленому" тарифу является неконструктивной позицией и создает проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении вопроса "зеленых" тарифов, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

"У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, как-то концептуально выходить, пока не вижу решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что занимается какой-то общей политикой", - сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, "с подачи" которого тормозится поиск компромисса по "зеленым" тарифам, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

"У него нет позиции пока. Он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление, эта модель, мы это проходили", - сказал Кучеренко.

Напомним, Посольства Дании, Норвегии и Швеции отмечают необходимость достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых тарифов" ради сохранения инвестиционной привлекательности Украины и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующее письмо 12 декабря было направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Геруса.