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Электроэнергия из мусора: в Казахстане назвали размер спецтарифа

понедельник, 10 февраля 2020, 11:55
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Инвесторов в строительство мусоросжигательных заводов в Казахстане привлекут гарантированной поставкой твердых бытовых отходов (ТБО), а также высокими тарифами на вырабатываемую ими электроэнергию, который составит около 25 евроцентов за 1 кВт/ч, с гарантированной ее покупкой по примеру возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает РБК-Украина.

По словам министра, в настоящее время на 3,5 тысячах полигонов страны накоплено более 120 млн тонн ТБО, а ежегодно образуется свыше пяти миллионов тонн.

"С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,5% до 14%, однако понятно, что этого мало. С целью сокращения объемов, образованных ТБО мы предлагает внедрить механизм waste to energy, предусматривающего сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и тепла и передачей в сеть по аналогии с возобновляемыми источниками энергии", - сообщил чиновник.

По его словам, данный механизм хорошо себя зарекомендовал в Европе, где работает около 150 мусоросжигательных заводов. Сжигание скопившегося в Казахстане мусора позволит сократить объемы отходов до 30% к 2025 году и привлечь частные инвестиции.

Мирзагалиев отметил, что высказываются опасения о внедрении механизма waste to energy, связанные с возможным образованием выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, образуемых при недостаточном оснащении заводов газоочисткой. В этой связи планируется внедрение в Казахстане жестких ограничений по соблюдению требований к выбросам, аналогичным европейским директивам.

"У нас есть мусоросортировка, где-то лучше, где хуже, но мусоропереработки у нас нет вообще на сегодня. Инвестор не идет, потому что очень низкие тарифы. В среднем тариф на вывоз мусорa – 200 тенге (около 13 грн) с населения. По городу Алматы, в котором не менее двух миллионов живет, платят всего около 580 тысяч человек", - сказал он.

По его мнению, чтобы привлечь инвесторов в сектор, необходимо повысить тарифы во много раз, с 200 до 1,5-2 тысяч тенге (100-130 грн), что неподъемно для населения.

"Из проблемы низких тарифов потом вытекает вопрос, что инвесторы никогда не придут. Объективно поднять тарифы в разы, в десятки раз невозможно. Поэтому предлагается такой механизм (привлечь инвесторов в создание мусоросжигательных заводов)", - сказал он.

Представитель департамента развития электроэнергетики министерства энергетики Миржан Сасретов назвал депутатам тариф на электроэнергию, которая будет вырабатываться за счет сжигания мусора и поставляться в общую сеть по примеру ВИЭ.

"По сжиганию мусора тариф будет равен 102 тенге (25 евроцентов) за 1 кВт/ч на мусорных заводах и в данное время хотят применить механизм оплаты как возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Следует отметить, что Украина имеет схожую ситуацию с переработкой ТБО. Ежегодно страна генерирует 14 млн тонн бытовых отходов - 5,6% ТБО отравляются на переработку, 1,4% на сжигание, остальные 93% - на свалки и полигоны. По приблизительным расчетам в стране насчитывается 40 тысяч полигонов и свалок, 33 тысячи из них – не санкционированы.

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