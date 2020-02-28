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В СМИ рассказали, как АМКУ поможет вернуть ШУ "Покровское" под контроль Украины

пятница, 28 февраля 2020, 15:54
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Разрешение Антимонопольного комитета на концентрацию "Метинвестом" шахтоуправления (ШУ) "Покровское" позволит вернуть стратегическое предприятие под контроль Украины, снизит дефицит коксующегося угля и предотвратит угрозу дестабилизации в прифронтовой зоне.

Об этом говорится в материале "Станет ли украинский коксующийся уголь действительно украинским?", передает "Обозреватель".

Издание напомнило, что после оккупации Россией части Донбасса, Украина потеряла большинство шахт, что привело к дефициту угля в стране, в частности того, из которого делают кокс, необходимый металлургам для выплавки чугуна и последующего производства стали.

"Добывающие коксующиеся угли шахты в Украине можно сосчитать на пальцах одной руки. Крупнейшим является Шахтоуправление (ШУ) "Покровское" (ранее – шахта "Красноармейская-Западная № 1"), расположенное возле города Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области", – сообщается в материале.

Сейчас мажоритарным собственником предприятия является бизнесмен Виктор Нусенкис, который, как сообщают журналисты, "стоит на антиукраинских позициях и финансирует ДНР", в частности за счет продажи за границу угля, добытого на неподконтрольных Украине территориях, под видом российского.

Издание отмечает, что после того как, украинский холдинг "Метинвест" вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие стало прибыльным и ситуация на нем изменилась к лучшему.

"Чистый убыток в 988 млн грн по итогам 2018 года сменился прибылью в 925 млн грн за 2019 год среднесписочная численность работников выросла на 300 человек, а средняя зарплата на предприятии увеличилась на 25%. Более 700 млн грн инвестировано в закупку оборудования", – сообщает автор материала.

Сейчас у "Метинвеста" появилась возможность выкупить у Нусенкиса принадлежащую ему долю в ШУ "Покровское" и стать единственным собственником предприятия. Для этого необходимо получить разрешение от Антимонопольного комитета, который пока раздумывает над решением.

Автор отмечает, что кроме экономических мотивов, связанных с необходимостью обеспечить страну коксующимся углем, АМКУ при принятии решения следует обязательно учесть еще и политический момент, в частности, взвесить риск угрозы дестабилизации в регионе, в случае если ШУ "Покровское" останется под контролем бизнесмена.

"Если градообразующее предприятие, находящееся в прифронтовом районе, оставить под контролем антиукраинского олигарха, оно может стать очагом дестабилизации. Если оно перейдет под контроль украинского холдинга, это будет базисом для борьбы за умы населения Донбасса по обе стороны линии фронта", – констатирует автор материала.

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