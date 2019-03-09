Тимошенко заявила о недопустимости приватизации стратегических объектов во время войны

Стратегические украинские предприятия останутся государственными. Их приватизация во время войны и кризиса - недопустима.

Об этом заявила кандидат на пост президента Юлия Тимошенко на телеканале "Украина".

"Я хочу сказать четко и ясно: объекты стратегического для страны значения приватизироваться не будут. И мы еще проверим, как были приватизировано стратегические предприятия, которые были просто за бесценок куплены и разрушаются на глазах", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула: "Во время войны, разрухи и экономического кризиса и коррупции приватизация - это преступление для страны. Потому что те объекты, которые действительно нужно приватизировать, не будут иметь необходимой цены".

"Я этого делать не позволю. Если и будет приватизация проводиться, то не стратегических объектов. И будет проводиться так, чтобы страна получила за это деньги", - заверила Тимошенко.

Она напомнила, что будучи на посту премьер-министром, вернула стране "Криворожсталь", которая "была нечестно куплена, и на этом примере мы показали, сколько государство потеряло".

"Со мной какие компромиссы и "договорняки", как с этой властью, невозможны", - заверила кандидат в президенты.