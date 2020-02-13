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Флагман украинской индустрии: нардеп Новинский поздравил мариупольский комбинат со 123-летием

четверг, 13 февраля 2020, 13:10
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Депутат Верховной Рады Вадим Новинский поздравил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича с 123-летием со дня основания.

Поздравление он разместил у себя в Facebook.

Так, депутат указал, что мариупольский комбинат является "флагманом украинской индустрии" и во многом продиктовал путь развития металлургической отрасли в Украине.

"Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича сегодня празднует своё 123-летие. Один из старейших промышленных гигантов Украины стал настоящей легендой и гордостью, флагманом украинской индустрии. ММКИ во многом определил ход развития отечественной металлургии. Искренне поздравляю ильичевцев и всех жителей Мариуполя с днём рождения комбината!", - написал Новинский.

Отдельно депутат Верховной Рады отметил заслуги работников комбината.

"Отдельно хочу поблагодарить ветеранов - людей, которые совершали ежедневные трудовые подвиги, закладывали традиции и день за днем формировали славу комбината. Своей самоотверженной работой вы подавали пример, как нужно любить свое предприятие и свой родной город. Желаю успеха, процветания и стабильной работы комбинату. Благополучия, счастья и, главное, мира семьям ильичевцев и всех мариупольцев!", - отметил он.

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