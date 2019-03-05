​Соцсети бурно обсуждают появление в Украине сгущенки с портретом жены Бандеры: фото

Ичнянский молочно-консервный комбинат (Черниговская область) выпустил серию сгущеного молока, посвященную выдающимся украинкам.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба комбината.

На этикетках производителя размещены портреты трех украинок - жены гетьмана Украинской державы Павла Скоропадского - Александры Скоропадской, супруги лидера ОУН Степана Бандеры - Ярославы Бандеры, жены классика украинской литературы Михаила Коцюбинского - Веры Коцюбинской.

"Украинские женщины настолько невероятны, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать фильмы. Но, готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужчин. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинского, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это немалая сила!", - говорится в сообщении.

Ярослава Бандера - украинский политический деятель, руководитель женской сети и юношества ОУН. Жена лидера ОУН Степана Бандеры. Член Ассоциации украинских студенческих организаций в Польше.

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