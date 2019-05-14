​Ливни в Украине приведут к дефициту популярного продукта

В этом году первые всходы сахарной свеклы пострадали от переувлажнения верхних слоев почвы и высокой относительной влажности воздуха. По данным Укргидрометцентра, на территории Украины выпало примерно 100 - 150 мм осадков.

Об этом сообщает Национальная ассоциация сахарщиков Украины.

"Свеклосахарная зона находится в зоне сильно увлажненной почвы. Это обусловило частичное вымывание посевов сахарной свеклы. Также, вследствие большого количества осадков растения поражаются болезнями, которые влияют на рост, развитие и сахаристость сахарной свеклы. Во время повышенной увлажненности невозможно проводить какие агрохимические работы, так как средства защиты не будут успевать проявить свое действие на вредителям / засоренности", - объясняют в аналитической службе "Укрцукра".

Кроме того, во время обильных дождей вымывается азот из почвы, в результате чего ухудшается рост и развитие сахарной свеклы. Следует, также, учитывать, что в переувлажненном холодном почве молодые растения погибают от недостатка кислорода.

"Учитывая все факторы, можем спрогнозировать, что сахаристость и урожайность будет ниже ожидаемого уровня, что, в свою очередь повлияет на производство сахара. По нашим прогнозам, в этом году мы сможем получить в пределах 1,1-1,2 млн т сахара. Такое количество может создать определенный дефицит на рынке", - объясняют в ассоциации.