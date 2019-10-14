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15 млрд за "маржу Холодова": СМИ узнали об огромных потерях из-за надбавок на продажу сигарет

понедельник, 14 октября 2019, 14:30
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Установление фиксированных надбавок на продажу табачных изделий на самом деле является не борьбой с монополиями, а их созданием.

Об этом пишет "Деловая столица".

Поправкой №8 к проекту закона №1049, принятой 3 октября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и парламентом в целом, народные избранники гарантировали получение сверхприбылей сетям оптово-розничной торговли.

Как ранее сообщали СМИ, поправка была инициирована заместителем председателя парламентского комитета Андреем Холодовым, который контролирует сеть розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск".

По информации источников в сфере оптовых и розничных продаж действующая рыночная маржа в оптовой и розничной торговле сигаретами составляет соответственно 3,5% и 5,5%, или суммарно 9%. Поправкой №8 к проекту 1049 эту маржинальность увеличили вдвое, установив на уровне 7% и 13% соответственно, или 20% суммарно. Таким образом для обеспечения сверхприбылей оптово-розничными сетями торговли табачными изделиями уже не обязательно иметь статус монополиста. Для этого достаточным стало принять изменения на законодательном уровне.

Если посмотреть на график, то становится очевидно, что за лоббирование интересов заплатят потребители.

Так, при средневзвешенной цене сигарет в 35 грн, наибольший удельный вес в стоимости продукта составляют налоги (акциз и НДС) - почти 75%. Себестоимость производства вместе с логистическими затратами, зарплатами и другими расходами составляет почти 17% или чуть меньше 6 грн. Доход оптовой и розничной торговли в структуре цены составляет около 9%.

В случае введения фиксированной маржинальности на уровне 20% (7% на опт и 13% в розницу) на себестоимость останется около 2 грн (вместо 6) - в три раза меньше действующего показателя. Очевидно, что для сохранения покрытия себестоимости придется увеличить цену пачки сигарет до уровня, чтобы себестоимость составила прежний уровень. В таком случае цена на сигареты вырастет более чем на 6 грн (без учета акциза на розничную продажу табачных изделий).

Если в 2020 году объем рынка сигарет составит 50 млрд штук, тогда дополнительный доход, который сгенерирован структурами оптово-розничной торговли благодаря фиксированной марже составит более 15 млрд грн. Эту сумму от потребителей получат определенные группы людей.

9 октября легальные производители сигарет в Украину - международные компании Philip Morris, BAT, JTI и Imperial Tobacco - заявили, что внедрение фиксированной маржи для оптовых поставщиков и розничных продавцов табачных изделий приведет к свертыванию производства сигарет в Украине. Они объяснили это значительным ростом цен (на 7 грн с ноября и еще дополнительно на 7 грн с января 2020 в связи с повышением акцизов) и, как следствие, сокращением легального рынка сигарет и ростом нелегальной торговли.

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