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​У королевы Елизаветы обнаружили квартиры в Москве: фото

вторник, 30 июля 2019, 15:03
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Британская королева Елизавета II владеет четырьмя фешенебельными квартирами в российской столице - Москве.

Такие сведения содержатся в Росреестре, передает "База".

Все четыре квартиры находятся в одном доме по адресу: 1-й Обыденский переулок,10. В нем всего 12 квартир.

В этом переулке расположено самое элитное жилье Москвы. Из окон квартиры видны храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река. В этом переулке также находятся квартиры миллиардера Олега Дерипаски и экс-министра Михаила Абызова.

В посольстве Канады, формальным главой которой является британский монарх, подтвердили информацию о том, что квартирами владеет Елизавета.

"Эта квартира (запрос был о самой большой квартире - 320 кв. м, а потом были найдены другие, - ред.) принадлежит правительству Канады. Канада - конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит "Её Величеству королеве Канады", - говорится в ответе на запрос издания.

Сама Елизавета никогда там не была, а проживают в элитных квартирах, скорее всего, сотрудники посольства, отметили в издании.

Как сообщал "Апостроф", в связи с высокими стандартами и низкими ценами на недвижимость в Польше ее все больше покупают иностранцы, прежде всего украинцы.

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