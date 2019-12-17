Deepfake и массовые утечки: В ESET рассказали об актуальных киберугрозах в 2020 году

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения – компания ESET представила основные тенденции развития киберугроз в следующем году.

Об этом сообщает УНИАН.

"Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — традиционно представляет ежегодный прогноз развития киберугроз на ближайшие 12 месяцев. В 2020 году граница между фейками и правдой будет становиться более размытой благодаря использованию новых технологий, а многочисленные смарт-дома и умные города могут столкнуться с рядом проблем кибербезопасности", - сообщается на сайте ESET.

Злоумышленники продолжат похищать и использовать личные данные интернет-пользователей в своих целях, а также взламывать сети частных компаний и правительственных структур. Особенно актуальной эта проблема станет в контексте грядущих избирательных процессов.

"Массовые утечки данных, попытки взлома компьютерных сетей компаний и правительственных учреждений происходят регулярно, поэтому технологии и процессы голосования тоже могут стать целями подобных атак", — отмечают специалисты.

Другой распространенной проблемой станет использование киберпреступниками технологий машинного обучения. Особенное внимание следует уделить распространению поддельных видео на основе технологии deepfake, которая позволяет создавать реалистичные ролики с помощью накладывания нужных слов на уже существующее видео или наоборот. Эта технология может активно использоваться для компрометации, например, публичных лиц. Как предупреждают специалисты ESET, пользователям необходимо относиться скептически даже к реалистичным видео и любой другой информации. Специалисты сообщают, что в 2020 году преимущество перед конкурентами будут иметь компании, которые будут уделять больше внимания защите конфиденциальных данных своих клиентов.

"Из-за инцидентов, связанных с утечками данных, недоверие к компаниям, которые работают с данными пользователей, растет. Поэтому для улучшения ситуации этим предприятиям и организациям необходимо пересмотреть подход к разработке продуктов и услуг с учетом проблем безопасности и конфиденциальности данных своих клиентов", - отмечают в ESET.

Еще одной тенденцией 2020 года станет увеличение количества угроз для умных городов и домов. Сейчас более 80% новостроек в Украине содержат элементы интернета вещей, но значительная часть устройств не имеют надежных протоколов аутентификации или не защищены.

"То, что системы умных домов и городов не используются для просмотра страниц в Интернете или электронной почты, не означает, что они не могут быть атакованы вредоносным ПО. Киберпреступники могут использовать эти системы для скрытого майнинга криптовалюты или получать над ними контроль с требованием выкупа", — рассказывают специалисты ESET.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тысяч новых киберугроз для информационной безопасности. Найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить частые мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их блокирования. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и представлена более, чем в 180 странах мира.