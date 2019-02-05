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​"Укрзализныця" отменяет поезда в Москву: подробности

вторник, 05 февраля 2019, 11:21

С 5 февраля "Укрзализныця" сокращает курсирования поездов в Россию из-за падения спроса на рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уменьшение рейсов поездов в РФ связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772 900 пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - пояснили в УЗ.

С сегодняшнего дня поезда Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно, как было раньше.

Сообщается, что согласно статистике, с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.

Поэтому с августа 2018 года "Укрзализныця" перевезла в ЕС на 10% пассажиров больше, чем в России. Всего с августа 2018 года до января 2019 года в ЕС и обратно государственная железнодорожная компания перевезла 362,9 тысячи пассажиров, в России - 329, 4 тысячи пассажиров.

"Укрзализныця" планирует и в дальнейшем переориентировать пассажиропоток на европейском направлении, добавили в компании.

В компании напомнили, что в 2018 году отменили прямые поезда и прицепные вагоны в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Освобождены от перевозок поезда используют для перевозок внутри Украины.

Как сообщалось, в случае отмены железнодорожного сообщения с РФ количество трудовых мигрантов из Украины в Россию уменьшится.

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