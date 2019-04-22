​Отдых на Пасху: во сколько украинцам обойдутся праздничные рейсы в Европу

Бюджетные авиаперевозчики на пасхальные праздники существенно увеличат стоимость перелетов из украинских городов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Журналисты сравнили стоимость билетов лоукостеров с аналогичными предложениями непосредственно перед Пасхой. Так, цена билета на рейс Ryanair "Киев-Афины" 23 апреля составит чуть более 35 евро. При этом уже 27 апреля улететь в Афины можно будет не менее чем за 115 евро.

Цена билета на рейс SkyUp в Тбилиси 16 апреля составит 1435 гривен. Обратный билет на рейс 26 апреля обойдется в 1910 гривен. Тот же рейс с вылетом 28 апреля будет уже стоить как минимум 3724 гривны, а, если возвращаться в Киев 3 мая, то тариф составит аж 4239 гривен.

Отмечается, что сэкономить можно, если приобрести билеты на необходимые направления заранее.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Безвиз, лоукостеры, экзотика: что украинцам готовит новый курортный сезон.