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Технологии будущего: компания Boeing показала, как будет выглядеть новый боевой вертолет США

четверг, 16 мая 2019, 16:08
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Компания Boeing предложила концепт нового боевого вертолета армии США.

Об этом сообщает Naked Science.

Так, в компании предложили снабдить вертолет McDonnell Douglas AH-64 "Апач" новым толкающим винтом в хвостовой части фюзеляжа, и уже представила концепт воздушного борта. Он получит название AH-64 Block 2 Compound.

"Boeing стремится предоставить доступное средство для сохранения текущего среднего ударного вертолета армии США AH-64 "Апач", способного выполнить самые разные задачи на поле боя будущего вплоть до 2060 года", - сообщили в компании.

По сообщению Boeing, новый вертолет при согласовании с правительством США может появиться на вооружении у американской армии к концу 2028 года.

Отмечается, что применение третьего винта позволит повысить скорость и дальность полета AH-64 на 50%, а также увеличит экономичность новой машины на 24%. При этом стоимость вертолета увеличится всего на 20%.

Также концепт нового вертолета представили компании L3 Technologies и AVX Aircraft Company. Их авиаборт с рабочим названием Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), кроме соосного несущего винта, получит два движителя по бокам фюзеляжа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото из кабины воздушного борта Stratolaunch – самого большого самолета в мире, произведенного американской компанией Boeing.

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