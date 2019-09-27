​У Зеленского рассказали о перспективах восстановления авиасообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступает против восстановления прямого авиасообщения между Украиной и Россией.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

По словам министра, возобновление полетов в Россию опасно для украинцев, пока Россия остается агрессором по отношению к соседним странам.

"Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения", - сказал министр.

Он также отметил, что возобновление полетов несет в себе геополитические риски.

"Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительными санкциями в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что об прямое авиасообщение с ними нельзя говорить вообще", - подчеркнул Криклий.

Вместе с тем, он выступил против остановки пассажирских железнодорожных перевозок в РФ.

"Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - уверен министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее власти Украины рассказали о невозможности прекращения грузового ж/д сообщения с Россией.