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​Сколько денег поступило в бюджет Украины от растаможки "евроблях": названа впечатляющая сумма

понедельник, 30 сентября 2019, 14:06
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Поступления в государственный бюджет от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в январе-августе 2019 года превысили план в семь раз.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на данные Счетной палаты Украины.

"Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев этого года поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в семь раз больше", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил за упрощение процедуры растаможивания подержанных авто с иностранной регистрацией.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.

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