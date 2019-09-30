​Сколько денег поступило в бюджет Украины от растаможки "евроблях": названа впечатляющая сумма

Поступления в государственный бюджет от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в январе-августе 2019 года превысили план в семь раз.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на данные Счетной палаты Украины.

"Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев этого года поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в семь раз больше", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил за упрощение процедуры растаможивания подержанных авто с иностранной регистрацией.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.