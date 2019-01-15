Тимошенко озвучила свой план запуска экономики

Сейчас в Украине сформирована команда, которая имеет план возрождения и стремительного развития государства.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Обозреватель".

"Через 27 лет у нас нет времени на эксперименты, чтобы снова и снова проигрывать свою страну. Мы — поколение, которое может построить свою Украину. У нас все для этого есть — люди, интеллект, ресурсы", — сказала лидер "Батьківщини".

Она отметила, что уже три года более 100 экспертов работают над разработкой нового экономического курса Украины. "Это тот интеллектуальный ресурс страны, который даст нам шанс, а мы, политики, выполним это по пунктам. Это путь становления, успеха и возрождения", — подчеркнула политик.

Главная задача нового президента, отмечает лидер партии, — запустить экономику. И для этого нужно сделать несколько важных шагов. Так, Новый экономический курс будет предусматривать изменение финансовой политики страны. Речь идет о полном контроле государства над Национальным банком о введении реальных механизмов остановки инфляции, чтобы она перестала быть основой для финансовых пирамид НБУ, объясняет Тимошенко.

По словам политика, также будет изменена кредитная политика: украинские предприниматели смогут получить долгосрочный кредит в банке для развития своего дела, под страховку, а не под залог, и под 3-4% годовых, как в Европе, а не под 20%, как есть в Украине.

Новой будет и налоговая система, над разработкой которой работали предприниматели, а не политики. "Они хотят, чтобы вместо налога на прибыль был налог на выведенный капитал. Он детенизирует капиталы, которые выводятся из страны и принесет в бюджет большую сумму денег", — рассказала лидер "Батьківщини".

Предприниматели также предложили самый коррумпированный НДС заменить на низкий налог на реализацию, а для аграриев ввести единый налог на гектар земли. Как уверяет Тимошенко, налоговая нагрузка может быть снижена вдвое и новая система позволит поднять экономику быстрыми темпами.

Еще одна важная тема экономического курса — укрепление гривни. По данным авторитетного во всем мире издания The Economist, по "индексу Биг-Мака", доллар должен стоить 9,8 гривен. "У нас самая недооцененная валюта мира" — возмутилась она данным, которые привел The Economist.

Особое внимание в Новом экономическом курсе уделяется и доходам людей. Это огромный ресурс экономики, уверяет председатель партии, ведь закрепляет интеллектуальных и профессиональных людей в стране, дает экономике развиваться внутри, потому что когда люди могут приобрести товар, предпринимателям есть что продать. "Достойная зарплата — это вопрос выживания страны", — отметила политик и добавила, что экономический подъем должен базироваться на росте покупательной способности граждан.

Именно поэтому Украина должна достичь за пять лет уровня доходов жителей соседней Польши, убеждена Тимошенко. Нельзя соглашаться с тем, чтобы зарплаты украинцев были в 16 раз ниже европейских, были такие же низкие пенсии, некачественное образование, медицина, экология, потому что нам нужно выигрывать конкуренцию за человека.