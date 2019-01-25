Президент добивается энергонезависимости Украины, пока оппоненты спекулируют на цене газа – эксперт

Президент Петр Порошенко во время своего визита в Давос подписал инвестиционное соглашение на постройку в Украине крупнейшей ветровой электростанции в Европе, которая станет основой окончательной энергетической независимости Украины.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер и политический эксперт Николай Лучинский.

"Первое и самое важное в этой новости (о подписании инвестсоглашения, – ред.) – это то, что данным соглашением мы демонстрируем готовность отстаивать свою энергетическую независимость и даем понять, в первую очередь, стране-агрессору, что ее попытки давить на нас с помощью газовой трубы оказались тщетными", – уверен блогер.

По его мнению, поставки и цена на голубое топливо были одними из основных инструментов вмешательства России во внутренние дела и внешнюю политику Украины.

"Угрозы "перекрыть газ" сопровождали нас все годы независимости. Обеспечив себя собственной зеленой энергией, мы гарантируем, что ни одна страна не сможет указывать, что нам делать. Так как закупать ветер или солнечный свет ни в России, ни даже в Европе нам, ясное дело, не придется", – отметил политолог.

Кроме того, по словам эксперта, широкое внедрение возобновляемой энергетики поможет реально снизить тарифы для населения внутри страны.

"Зеленая электроэнергия обходится в несколько раз дешевле, поскольку, опять же, нет необходимости закупать или добывать энергоносители. Расходы будут только на поддержание работоспособности электростанций. И это существенный плюс", – считает блогер.

Также Лучинский отметил, что соглашение о строительстве ветровой электростанции стало крупнейшим инвестиционным проектом в Украине с 2014 года. Всего в него будет инвестировано 400 млн евро.

"Компания Total Eren, которая планирует инвестировать в проект, подаст пример другим инвесторам, даст им сигнал, что в Украину вкладывать средства выгодно и безопасно. А инвестиции – это и рабочие места, и хорошие зарплаты, и общий рост уровня жизни людей", – написал эксперт.

По его словам, дальновидные компании и страны делают ставку именно на развитие возобновляемых источников энергии. И это отличный шанс для Украины занять лидирующее место в новых экономических отношениях, став одним из крупнейших экспортеров "чистого" электричества.

"Подводя итоги, отмечу, что пока одни политики продолжают спекулировать на темах добычи/покупки газа, тарифов, инноваций, раздавая направо и налево пустопорожние обещания, другие уже сейчас внедряют современные энергетические проекты, привлекают инвестиции и усиливают энергобезопасность страны. Наглядная разница между популизмом и реальными делами", – подытожил Лучинский.