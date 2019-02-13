Тимошенко рассказала, как реанимировать экономику Украины

В Украине в ближайшие годы необходимо существенно улучшить состояние экономики для того, чтобы люди не покинули страну, поехав на заработки в Европу.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", об этом в Надворной на Ивано-Франковщине заявила Юлия Тимошенко.

В частности, она отметила, что в случае победы на выборах планирует за следующие пять лет увеличить уровень доходов граждан до уровня соседней Польши, что составляет около 1000 долларов средней зарплаты.

Она добавила, что улучшив уровень жизни украинская власть обеспечит и благополучия экономики.

"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через пять лет не будет ни народа, ни экономики", - подчеркнула она.

Она пояснила, что украинские предприниматели смогут обеспечить страну качественными товарами, если люди будут иметь высокий доход, который обеспечит покупательскую способность. По ее мнению, это приведет к тому, что украинцы сами станут крупнейшими инвесторами в развитие экономики.

Именно для этого социальная доктрина Нового курса Тимошенко ставит целью достичь за пять лет по крайней мере уровня Польши.

Политик также отметила, если на рыночных принципах укреплять гривну, то постепенно в гривневом исчислении вырастет и уровень жизни людей и в валютном исчислении вырастет ВВП Украины.