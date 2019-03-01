Фонд Tuborg поможет молодым украинцам в развитии собственного бизнеса

С 2019 года датский Фонд Tuborg, что является частью Фонда Carlsberg, поддерживать Глобальный договор ООН для увеличения вклада частного сектора в устойчивое развитие, на что потратит 6 миллионов датских крон (примерно 915 тысяч долларов).

Так, сам проект нацелен на разработку новых стратегий и инновационных решений молодыми специалистами по бизнесу и продлится в течение следующих трех лет, охватив минимум 10 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Бизнес играет решающую роль в обеспечении выполнения целей устойчивого развития ООН. При этом общие амбициозные цели, согласованные мировыми лидерами в 2015 году, будут реализованы только в том случае, если авторитетные компании, а также стартапы и предприниматели разработают новые решения, стратегии и бизнес-модели, которые смогут способствовать решению глобальных проблем, таких как дефицит воды, загрязнение окружающей среды, бедность или неравенство.

Хотя многие компании уже прилагают значительные усилия для достижения целей устойчивого развития, тектонический сдвиг только начинается и требует радикальных изменений в бизнесе в течение следующих десятилетий. Если мы хотим добиться успеха в привлечении молодежи к этой важной задачи, нам необходимо развивать их навыки и компетенции, повышать мотивацию и предоставлять возможности быть частью решающих изменений.

"Мы рады помочь молодым специалистам в реализации новых бизнес-идей для решения существующих глобальных проблем, - отметила Лиз Кинго, генеральный и исполнительный директор Глобального договора ООН. - Эта новая программа предоставляет уникальную платформу молодым бизнес-лидерам для достижения глобальных целей и собственного вклада в формирование устойчивого бизнеса будущего".

"Фонд Tuborg хочет внести свой вклад в развитие и инновации в частном секторе. Вот почему мы рады поддержать ООН в ее усилиях, направленных на популяризацию целей устойчивого развития среди молодежи с бизнес-сообщества не только в Дании, но и во всем мире. Поскольку мы являемся членом семьи Carlsberg, в нашей ДНК заложено стремление брать на себя социальную ответственность и содействовать устойчивому будущему", - отметила Энн-Мари Сков, исполнительный директор Фонда Tuborg.

Также стало известно о конкретных целях Фонда в Украине.

Основной задачей Глобального договора в Украине является продвижение целей устойчивого развития и принципов Глобального договора ООН в деятельность бизнеса. Самым эффективным способом является воплощение этих идей через новое поколение.

Уточняется, что Украина присоединилась к программе "Молодые инноваторы SDG". Программа начнет свою работу уже до конца февраля. Мы соединим молодых инноваторов из различных бизнес-компаний, которые уже воплощают цели устойчивого развития и желают распространять эту практику. Нашей задачей является помочь молодым представителям из бизнеса получить знания о мировых трендах работы компаний по внедрению целей устойчивого развития, разработать собственные проекты, которые могут быть воплощены в украинских компаниях и на международном уровне. По итогам программы все проекты, разработанные украинскими молодыми инноваторами, будут доступны для внедрения в Украине и за рубежом.

"В рамках программы "Пионеры SDG" мы будем популяризировать работу конкретных людей, которые продвигают идеи устойчивого развития в своих компаниях. Именно такие люди выступают движущей силой, которая способна изменять общее отношение к возможностям бизнеса в сфере устойчивого развития. Наша задача - развивать людей, чтобы их становилось больше в разных компаниях. Тогда украинский бизнес будет столь же привлекательным, как и европейский", - комментирует Татьяна Сахарук, Председатель правления сети Глобального договора ООН в Украине.

Carlsberg Ukraine поддерживает Сеть Глобального договора в Украине, что помогает сосредоточиться на локальных особенностях. Заводы в Украине работают над сохранением ресурсов на всех этапах производства. Это и повторное использование стеклянной тары, замещения природных ресурсов альтернативными источниками энергии, бережное обращение с водой. Такой подход уже дает результаты: заводы Carlsberg Ukraine имеют одни из лучших показателей по эффективному использованию воды среди заводов Группы.

Такой пример сотрудничества с бизнесом раз доказывает, что только объединив усилия можно достичь амбициозных целей.

О Глобальном договоре ООН

Глобальный договор ООН - это призыв к компаниям во всем мире привести свои предприятия и стратегии в соответствие с десятью универсальными принципами в области прав человека, охраны труда, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией и принять меры для поддержки целей ООН. Это самая масштабная программа в сфере корпоративной ответственности в мире, в которой участвует более 9500 компаний и 3000 некоммерческих организаций в более чем 160 странах, а также 70 местных общин.

О сотрудничестве

Сотрудничество включает две программы:

Программа "Молодые инноваторы SDG" - привлекает молодых специалистов (до 35 лет) к решению задач, представленных в целях устойчивого развития. Программа объединяет команды специалистов из компаний, участвующих в Глобальном договоре ООН, для совместной работы и получения знаний с помощью серии вдохновенных и интерактивных семинаров и образовательных мероприятий от ведущих ученых.

Программа "Пионеры SDG" - Глобальный договор ООН отмечает ряд пионеров SDG - бизнес-лидеров, работающих на любом уровне в компании-участницы Глобального договора ООН и используют бизнес как движущую силу для достижения 17 целей устойчивого развития.