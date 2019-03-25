Национальный план сокращения выбросов в атмосферу: депутат рассказал об отсутствии финансов

В Украине отсутствует четкий государственный план и механизмы финансирования для реализации ационального плана сокращения выбросов в атмосферу.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на слова народного депутата Сергея Сажко.

Также нардеп подчеркнул, что такая ситуация с Нацпланом будет иметь негативные последствия для страны.

"Не существует разработанных механизмов и четкого государственного плана, как профинансировать требования определенные в Нацплане. Это угрожает стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы, в Украине, или невыполнением международных обязательств", - заявил Сажко.

Депутат привел пример европейских стран, опыт которых свидетельствует о необходимости привлечения государства к неотложной проблеме сокращения выбросов SО2, Nox и пыли, и создание действенных спецмеханизмов обеспечения финансирования таких проектов.