Национальный план сокращения выбросов в атмосферу: депутат рассказал об отсутствии финансов

В Украине отсутствует четкий государственный план и механизмы финансирования для реализации ационального плана сокращения выбросов в атмосферу.
Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на слова народного депутата Сергея Сажко.
Также нардеп подчеркнул, что такая ситуация с Нацпланом будет иметь негативные последствия для страны.
"Не существует разработанных механизмов и четкого государственного плана, как профинансировать требования определенные в Нацплане. Это угрожает стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы, в Украине, или невыполнением международных обязательств", - заявил Сажко.
Депутат привел пример европейских стран, опыт которых свидетельствует о необходимости привлечения государства к неотложной проблеме сокращения выбросов SО2, Nox и пыли, и создание действенных спецмеханизмов обеспечения финансирования таких проектов.
Если ситуация с Нацпланом не изменится, Сажко прогнозирует неотвратимые последствия в функционировании стратегических промышленных отраслей страны и невыполнение международных обязательств относительно снижения объемов выбросов в атмосферу.
"Лично я считаю, что процесс разработки таких механизмов привлечения финансирования в проекты по снижению объемов выбросов в атмосферу должен возглавлять непосредственно Кабинет Министров Украины", - заявил он.
Напомним, 13 июня 2018 года распоряжением Кабинета Министров Украины №428-р утвержден План мероприятий на 2018 год относительно внедрения Национального плана сокращения выбросов от больших сжигающих установок (НПСВ), рассчитанного на 16 лет. Главная цель НПСВ - своевременное выполнение текущих обязательств Украины перед ЕС как члена Энергетического Содружества относительно сокращения вредных выбросов в атмосферу (So2, Nox и пыли). Документ обязывает государство провести модернизацию оборудования больших сжигающих установок почти всех электрогенерирующих предприятий в Украине. Эксперты оценивают стоимость реализации проектов по экомодернизации до 2033 года около 6,5 млрд. евро.