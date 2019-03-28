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СМИ рассказали о торговле крупнейшей сталелитейной компании Казахстана с боевиками на Донбассе

четверг, 28 марта 2019, 15:59

Крупнейшая в Казахстане сталелитейная компания "АрселорМиттал Темиртау" приобрела три комбайна КСП-35-21 у Ясиноватского машиностроительного завода, расположенного на территории оккупированного Донбасса. Сумма договора, заключенного в июне прошлого года, составила 1 миллион 650 тысяч долларов.

Об этом говорится в документах, попавших в распоряжение редакции издания "Реалист".

Компания, в частности, обладает крупнейшим сталелитейным предприятием Казахстана. Руководит "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон, который является ее вице-президентом.

Комбайны, которые приобрели "АрселорМиттал Темиртау", изготавливают в оккупированном украинском городе Ясиноватая. В договоре с компанией Парамжита Калона фигурирует два юридических лица: ООО "Ясиноватский машиностроительный завод" и ООО "НПО "Ясиноватский машиностроительный завод.

Первый из трех заказанных комбайнов доставили в сентябре на шахту имени Кузембаева, расположенную в российском городе Сарань. Как сообщает источник в Казахстане, этот комбайн пока ожидает сборки. Другие машины, о которых говорится в договоре, находятся на этапе производства также в Ясиноватой.

Как сообщается, с 2015 года завод, у которого компания "АрселорМиттал Темиртау" закупила комбайны, платит налоги оккупационной власти (а фактически - России), а его цеха стали базой для российских войск.

Учитывая этот факт, против партнера компании Парамжита Калона, директора Ясиноватского машиностроительного завода, Владимира Трубчанина было возбуждено уголовное дело по части второй статьи ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Это было установлено в судебном порядке, о чем есть решение Печерского районного суда Киева.

"В результате этой сделки в украинский бюджет не попал ни один доллар. Как следствие, беспринципность "АрселорМиттал Темиртау" по выбору бизнес-партнеров углубляет отрыв Донбасса от остальной Украины и ухудшает перспективы мирного плана, посредником которого является Европа", – говорится в материале.

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Раздел: Экономика Тема:
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