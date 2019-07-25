​В Украине указали на хитрый план "Газпрома", угрожающий энергетической катастрофой

Россия всеми способами пытаться вернуться на украинский рынок, строя новые хитрые схемы.

Об этом рассказал ведущий эксперт в энергетической сфере Михаил Гончар, передает "Укринформ".

"Доходы Газпрома по итогам I полугодия упали на 40%. Ему не хватает доходов с украинского рынка. Еще одним маркером, что "Газпром" хочет вернуться, является то, что он восстановил закупку туркменского газа с 1 июля, а напомню, что схема РУЭ базировалась в основном на туркменском газе. Так вот, восстановление закупок туркменского газа является подтверждением того, что схема готова к запуску. Неуклюжие высказывания отдельных членов президентской команды, хотя и путем троллинга, но дает знать тандема Медведчук-Бойко, что, мол, если вы возьмете дешевый газ в России, то почему бы и нет - приходите на украинский рынок, она только разжигает их аппетиты", - считает эксперт.

По его словам, оператором "схемы" может стать любая частная компания, зарегистрированная в любой стране.

"Не может быть никакого прямого импорта газа из России или передача его от "Газпрома" до тех пор, пока продолжается агрессия России против Украины! И в этом контексте просматривается попытка реанимировать схему РУЭ, основанную на туркменском газе. Оператором схемы будет какая-нибудь частная компания. Не важно, будет она зарегистрирована снова в любимом газпромовскому кантоне Цуг в Швейцарии, или где-то там в Австрии или в Люксембурге или, например, где-то в Литве или Латвии. Так или иначе, главным провайдером этой схемы будет именно "Газпром", как было и в случае с УЭ образца 2004 года", - убежден Гончар.

Он также рассказал, что на европейском рынке нет какого-то отдельного "ЕвроГазпрому". То есть "Нафтогаз Украины" имеет дело с несколькими десятками европейских компаний и трейдеров, которые продают ему газ. Украина работает в конкурентной среде. И в этом контексте стратегически важное значение приобретают две вещи.

"Первая - это запастись газом в ПХГ и выдержать шантаж "Газпрома" и высоко вероятной зимнюю газовую атаку. "Нафтогаз" держит удар "Газпрома" уже пятый год подряд. И второе: новой власти - удержаться от соблазна перейти после формирования правительства в замены руководителей ключевых государственных предприятий энергетического сектора. Имеется в виду руководство "Нафтогаза", "Энергоатома", "Укрэнерго". Потому что если соблазн возьмет верх, то по сути - тогда зимой нас ждет катастрофа, так как эти госпредприятия перейдут в хаотизованное состояние кадровых перемещений, что собственно и нужно российской стороне с тем, чтобы навязать свои подходы, свое видение по "спасению" Украини", - отметил эксперт.

По словам эксперта, "Газпром" идет двумя путями, по возвращению на украинский рынок.

"Что касается "Нафтогаза", то мы сейчас видим, по сути, что "Газпром", действуя по директивам Кремля, идет двумя треками. С одной стороны, он создает себе прокси-агента в Украине подобно ЛДНР, как оператора агрессии на Донбассе. То есть, тандем Медвечука-Бойко играет роль потенциального украинского контрагента для газовых договоренностей. Все выглядит, как частная инициатива с украинской стороны.

Другой трек - официальный: происходит трехсторонний формат с участием Европейской комиссии. Не исключено возникновение двустороннего формата по принуждению к нему. Кремль будет посылать месседж: если вы в правительстве Украины, "Нафтогазе" не хотите с нами договариваться напрямую с "Газпромом", то тогда он будет договариваться с теми, кто "договороспособным", то есть - с частной компанией, которая готова с нами работать . А европейцам будут говорить, что, видите, - украинская сторона не договороспособным. И в новой властной команды будет большой соблазн поддаться на такой подход, мол, в противном случае - нас обойдут. Да еще и Европа будет давить, потому что для европейцев во многом безразлично, каким образом Украина и Россия урегулируют свои газовые отношения", - отметил Гончар.

Он предположил, что критические для Украины события могут произойти где-то в сентябре-октябре.

"Имеет также произойти и раунд трехсторонних переговоров, если опять же - "Газпром" не захочет их сорвать, когда он почувствует, например, что официальный Киев готов принять условия российской стороны. Тогда "Газпром" может посылать месседжи Брюсселю о ненужности трехстороннего формата: мол, мы договариваемся напрямую. Поэтому эти риски есть, но я думаю, что при наличии политической воли они вполне могут быть преодолены", - добавил специалист.

Как сообщал "Апостроф", НАК "Нафтогаз Украины" готов к увеличению заявок на транзит газа в Европу в связи с остановкой российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа".