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Инфляция ускорится: в Нацбанке дали прогноз до конца 2019 года

пятница, 16 августа 2019, 11:15
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Рост цен на основные товары и услуги в Украине ускорится в середине осени, когда снизится предложение сезонных овощей и фруктов, а страна уменьшит объемы экспорта.

Об этом у себя на странице в Facebookсообщил глава Наблюдательного совета НБУ Богдан Данилишин.

Также он отметил, что на цены будет влиять и колебания курса национальной валюты.

"В Украине инфляция ускоряется, начиная с октября, что связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов. Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривны", - заявил финансист.

По словам главы Набсовета регулятора, инфляция будет в допустимых пределах в том случае, если отчисления по внешнему долгу осенью удастся выплатить за счет ранее отложенных запасов средств. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.

"Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в 1,7 млрд долларов) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточно предпосылок, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НБУ был опубликован прогноз, согласно которому инфляция в Украине лишь в начале 2020-го года достигнет целевого диапазона.

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