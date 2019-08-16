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Против России ввели новые санкции из-за подводной угрозы

пятница, 16 августа 2019, 09:23
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Великобритания запретила экспорт в Россию подводных аппаратов,а также сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий.

Об этом сообщила пресс-служба британского Департамента по вопросам международной торговли.

"Этот дополнительный контроль - следствие того, что Россия развивает определенные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать подводные кабели связи", - пояснили в департаменте введение новых санкций.

Подчеркивается, что такие возможности России представляют риск для национальной безопасности и новые санкции призваны уменьшить этот риск.

Заявки на выдачу экспортных лицензий на предметы, подлежащие новому контролю, будут оцениваться в каждом конкретном случае в соответствии с консолидированными критериями лицензирования экспорта оружия ЕС и страны.

С полным санкционным списком можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", в 2015 году власти США выразили опасения, что российские подводные лодки и разведывательные корабли могут повредить ключевые подводные коммуникационные кабели, которые обеспечивают работу мирового интернета.

1 июля 2019 года в Баренцевом море в результате ЧП на российской атомной подлодке погибли 14 человек. Подлодка была предназначена для диверсионных операций на экстремальных глубинах.

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