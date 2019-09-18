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Эксперт предупредил "Слуг народа" о потере электората из-за налоговых инициатив

среда, 18 сентября 2019, 18:37
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Давление на бизнес при помощи повышения налогов может понизить рейтинг партии "Слуга народа" на 30-40%.

Об этом написал политический обозреватель Владимир Воля, передает OBOZREVATEL.

Международные партнеры хотели бы видеть в Украине борьбу с коррупцией, либерализацию рынка земли, сокращение расходов госбюджета, пишет эксперт. По его мнению, встречи президента с бизнесменом Игорем Коломойским в Европе воспринимают негативно.

"По поручению президента Зеленского (официально не связанного с Коломойским) аннулируется список предприятий, которые подлежат приватизации. Официально – с целью пересмотра. Президент и министры встречаются с Коломойским, ведут переговоры об урегулировании проблемных вопросов во взаимоотношениях государства и бизнесмена. Правда, не ясно, в чью пользу и в каких объёмах", - написал Воля.

МВФ и Европа не хотят, чтобы власть в Украине контролировали олигархи, считает эксперт. Партнёры высказались против пересмотра решения о национализации "Приватбанка".

"Вдруг разрекламированные и тайные по содержанию переговоры Коломойского в офисе президента. В переговорах принимает участие Богдан, бывший юрист бизнесмена", - пишет Воля.

Эксперт отмечает, что переговорами с Коломойским должен заниматься премьер-министр, а не президент.

"Да, Кабмин и премьер-министр не участвуют в переговорах, потому что они не являются "людьми Коломойского". Президент Зеленский с руководителем офиса и министрами ведут такие переговоры. Хотя "по правилам" этим должен заниматься Гончарук с правительством. Это обстоятельство не может не настораживать МВФ, США, Германии, Франции, ЕС", - считает Воля.

Воля считает, что новая власть готова вредить отечественному бизнесу, потому что нужно наполнить госбюджет любой ценой.

"Уместно вспомнить, что "слуга народа" Гетьманцев предложил внести в Налоговый кодекс повышение ренты горнодобывающих предприятий. Законопроект был зарегистрирован после того, как эти идеи озвучил И. Коломойский. Уровень платежей с предприятий отрасли станет самым высоким в мире, отрасль станет непривлекательной для инвесторов. Это правильно для построения сильной экономики?" - написал эксперт.

Из-за давления на бизнес партия может потерять электоральные баллы, считает Воля.

"С такой экономической политикой по "закручиванию гаек" и малому и крупному бизнесу, Зеленский и все представители новой власти, быстро потеряют чуть ли не половину своего рейтинга -около 30-40% тех, кто его поддерживает и верит в то, что в действительности Коломойский не президент, а именно Зеленский", - подчеркнул Воля.

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