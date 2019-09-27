RU  UA

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 сентября

21:56
В Днепре неизвестный мститель жестоко наказал местных наркоманов: видео
21:27
Просили же Богдана! Отставку Данилюка показали в сети забавной фотожабой
20:57
Украинцам перестали платить зарплату: появились тревожные данные
20:52
"Шахтер" добыл девятую подряд победу в чемпионате: видеообзор
20:48
СМИ нашли след РФ в крупнейшем частном порту Украины
20:40
В Украине объяснили "донбасский реверанс" Лукашенко в сторону России
20:32
Певица Ассоль показала первые фото романтического медового месяца
20:18
Уволившемуся Данилюку грозит уголовное дело: что об этом известно
19:47
Реальней некуда: в сети показали яркие фото тренировок бойцов ВСУ на Донбассе
19:30
Ким Кардашьян угодила в скандал из-за армяно-турецкого конфликта
19:14
Под Киевом поймали скрывавшегося годами педофила: фото
19:04
Мы на войне: Трамп сделал грозное заявление о слежке за ним
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцам перестали платить зарплату: появились тревожные данные

пятница, 27 сентября 2019, 20:57
переглянути новину українською

За август в Украине почти на 3% вырос долг по заработной плате по сравнению с июлем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2816,8 млн грн, или 102,8% по сравнению с 1 августа 2019 года.

При этом, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября составила 1658,5 млн грн (104,1% по сравнению с 1 августа 2019 года).

Как сообщал "Апостроф", ранее средняя зарплата в Украине установила новый рекорд. В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты получают работники Киева, Донецкой, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Также стало известно, какую зарплату получил Зеленский за июнь.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: