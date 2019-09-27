Украинцам перестали платить зарплату: появились тревожные данные

За август в Украине почти на 3% вырос долг по заработной плате по сравнению с июлем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2816,8 млн грн, или 102,8% по сравнению с 1 августа 2019 года.

При этом, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября составила 1658,5 млн грн (104,1% по сравнению с 1 августа 2019 года).

Как сообщал "Апостроф", ранее средняя зарплата в Украине установила новый рекорд. В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты получают работники Киева, Донецкой, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Также стало известно, какую зарплату получил Зеленский за июнь.