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Названа впечатляющая сумма налогов, которую собрали с украинцев

пятница, 11 октября 2019, 18:23
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За первые 9 месяцев года налоговики собрали налогов больше той суммы, чем это было изначально запланировано.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов во время аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений и территориальных органов ГНС.

В частности, в общий фонд государственного бюджета за 9 месяцев года собрали 448,6 млрд гривен налогов, что на 1 млрд превышает запланированные показатели и на 65,1 млрд - показатели января-сентября прошлого года.

"С точки зрения макроэкономики ритмичность налоговых поступлений адекватна темпам роста национальной экономики. Поступления в бюджет растут без давления на плательщиков, органический рост", - заверил он.

По словам Верланова, в IV квартале 2019 года ГНС должна обеспечить поступления в размере 123,2 млрд грн, что на 17,6% больше, чем в октябре-декабре 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что налоговые поступления увеличились за счет перекрытия минимизационных схем.

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