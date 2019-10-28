Риск для инвестиций: экономист предупредил об опасности заявлений о реприватизации

Заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в Facebook, пишет "Главком".

"Подобные заявления сами по себе негативно влияют на инвестиционный климат, потому предусматривают возможность принудительного отчуждения имущества. Как можно в Украине инвестировать в развитие предприятия, когда то, что было приватизировано может быть отнято?", - написал Кушнирук.

Экономист отметил, что реприватизация также предусматривает взаимную реституции, то есть государство должно вернуть средства, которые были когда-то уплачены за предприятие, однако свободных средств на это нет. Проблема осложняется тем, что возвращать в госсобственность собираются предприятие, за которое инвестор заплатил больше реальной стоимости. По мнению Кушнирука, сейчас стоимость "Укртелекома" значительно ниже, чем 10,5 млрд грн., За которые его продали в 2011 году и в результате повторной приватизации государство не сможет получить этих денег.

"Забавно может выглядеть ситуация с реприватизацией предприятий, за которые было в реальности переплачено. По Укртелеком во времена Януковича было заплачено 10 млрд 575 тыс грн по курсу того времени больше 13 млрд долларов. Говорил, что учитывая техпрогресс и расширение использования мобильной связи, предприятие этого не стоит. Более того, неизбежно теряет стоимость. В условиях умирания проводной телефонной связи Укртелеком напоминает крупного интернет-провайдера. Насколько знаю, эта сфера обеспечивает положительный финансовый результат компании. Объективно, стоимость Укртелекома ниже даже номинальных 10,5 млрд грн", - пояснил Кушнирук.

Эксперт считает, что заявления о реприватизации получат как следствие не только увеличение коррупции, но и рост инвестиционных рисков и ухудшение инвестиционного климата в стране.

"Все безответственные заявления и намерения о проведении реприватизации, даже если удастся их реализовать, не только приведут к росту коррупции, а каждое наше госпредприятие - это потенциальный источник обогащения для чиновников и бизнесменов. Это приведет к тому, что риски инвестиций в Украину станут чрезмерными даже в нынешних не привлекательных инвестиционных условиях", - подытожил Кушнирук.

Ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд госимущества сделал ряд неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.