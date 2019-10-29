RU  UA

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 октября

09:17
Главу энергокомитета ВР обвинили в давлении на АМКУ и НКРЭКУ в интересах ферросплавных заводов
05:33
В Китае показали смартфон-гармошку, который сгибается в разные стороны: фото и видео

28 октября

21:24
Эксперт объяснил важность сохранения электроснабжение Донбасса
19:31
Apple официально представила AirPods Pro: фото и подробности новинки
18:22
В NASA опубликовали жуткое фото Солнца: вот почему оно выглядит как тыква к Хэллоуину
17:45
В ДТЭК опровергли обвинения в завышении цен в Бурштынском энергострове: детали
17:43
Создатель "Чернобыля" переснимет "Пиратов Карибского моря": вернется ли Джонни Депп
17:29
В "Фармак" показали, как выпускают единственный легальный в мире "Корвалол"
16:32
Хоакину Фениксу - 45: какие фильмы с актером стоит увидеть после "Джокера"
16:28
ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины с применением новых для Украины технологий
16:04
Во Львове определили победителей ІІІ Международного конкурса скрипачей
15:46
Звучали самые страшные диагнозы: Ефросинина рассказала о болезни дочери
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько денег нужно откладывать, чтобы накопить на пенсию: экономист назвал цифры

вторник, 29 октября 2019, 07:59
переглянути новину українською

20-летним украинцам, чтобы самим накопить на хорошую пенсию, нужно начинать откладывать 5-7% дохода в месяц, 30-летним - 10%, 40-летним - 20%, а старшему поколению - 30% и более.

Об этом заявил экономист, президент Украналитцентра Александр Охрименко, сообщает "Сегодня".

Экономисты рекомендуют половину суммы держать в валюте, чтобы не потерять в случае резкой девальвации гривны, а часть в гривнах, чтобы заработать на процентах. Если не тратить полученную прибыль, то накопленная сумма будет выше.

По словам Охрименко, большинству украинцев доступны для накопления депозиты как в гривне, так и в валюте, и покупка банковских металлов (золото, серебро) и инвестиционных монет из них, но нужно выбирать надежный банк.

Как сообщал "Апостроф", в новом бюджетном году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: