Сколько денег нужно откладывать, чтобы накопить на пенсию: экономист назвал цифры

20-летним украинцам, чтобы самим накопить на хорошую пенсию, нужно начинать откладывать 5-7% дохода в месяц, 30-летним - 10%, 40-летним - 20%, а старшему поколению - 30% и более.

Об этом заявил экономист, президент Украналитцентра Александр Охрименко, сообщает "Сегодня".

Экономисты рекомендуют половину суммы держать в валюте, чтобы не потерять в случае резкой девальвации гривны, а часть в гривнах, чтобы заработать на процентах. Если не тратить полученную прибыль, то накопленная сумма будет выше.

По словам Охрименко, большинству украинцев доступны для накопления депозиты как в гривне, так и в валюте, и покупка банковских металлов (золото, серебро) и инвестиционных монет из них, но нужно выбирать надежный банк.

Как сообщал "Апостроф", в новом бюджетном году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии.