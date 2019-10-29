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Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов - Гончарук

вторник, 29 октября 2019, 20:18
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Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что идея о реприватизации некоторых компаний, если будет реализована, может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, есть ли принципиальная позиция правительства относительно процесса, сообщает УНИАН.

"Реприватизация - это очень опасно и плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что если он инвестировал, то безосновательно это у него не заберут. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги, и не будут бояться, что это просто заберут. Такая практика в Украине, к сожалению, в течение десятков лет существовала. Это то, что подрывает доверие в наше государство и делает ресурсы для нашего государства невероятно дорогими. Потому нужно очень осторожно относиться к таким идеям", - сказал он.

Сам премьер подчеркнул, что Кабмин старается не принимать необдуманных решений, которые могут быть негативно встречены потенциальными инвесторами.

11 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заверил, что госпредприятия, которые хочет продать новая власть во время масштабной приватизации, в дальнейшем не будут отобраны у новых собственников в пользу государства.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности, телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

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