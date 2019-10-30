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Часть украинцев может потерять субсидии: кто в зоне риска

среда, 30 октября 2019, 09:54
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Фото: УНН

В Министерстве социальной политики Украины заверяют, что не планируют уменьшать субсидии, но изменение процента платежа субсидии с 15 до 20 в 2020 году будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами.

Об этом сообщают "Факты".

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, в бюджете на 2020 год на субсидии заложено 47 млрд 628,6 млн гривен. Однако после окончания отопительного сезона, с 1 мая следующего года, будет применяться новый базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства (процент от среднемесячного суммарного дохода) при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.

"Изменение процента платежа субсидии с 15 до 20 будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами - поскольку их размер субсидии уменьшится. Это затронет 150 тыс. домохозяйств, которые получают помощь на оплату услуг ЖКХ. Это менее 4% от общего количества субсидиантов. Часть этих домохозяйств получает повышение процента платежа. Если такое домохозяйство платило при доходе в 5000 гривен 20,5%, то оно будет платить 26%. Если мы говорим о домохозяйстве с доходом на уровне 1600 гривен, то в текущем режиме они платят 6,5%, или 103 гривны, после изменений станут платить 8,5%, или 138 гривен", - пояснил Музыченко.

В то же время эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая считает, что главной целью новшества является резкое сокращение количества получателей государственной помощи. Под сокращение, в частности и после верификации, могут попасть как раз те, кто действительно нуждается в помощи, но получает "белый" доход и платит все налоги, а люди со скрытыми доходами, напротив, будут получать субсидии.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с 1 октября Минсоцполитики запустило систему монетизации льгот. Это значит, что если раньше вы получали субсидию в виде скидки в коммунальной платежке, то теперь субсидия будет приходить либо в виде живых денег, либо же на счет в "Ощадбанке", с которого будет автоматически отправляться коммунальщикам.

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