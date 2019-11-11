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Распродажа AliExpress: названа рекордная сумма заработка Alibaba 11 ноября

понедельник, 11 ноября 2019, 21:37
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В День холостяка, который отмечается 11 ноября и сопровождается массовыми распродажами, китайский интернет-гигант Alibaba Group Holdings Ltd. (AliExpress и др.) установил новый рекорд, заработав более 38 миллиардов долларов.

Как отмечается, за первые 90 минут распродажи было продано товаров на более чем 16 миллиардов долларов, что составляет более половины заработка дня холостяка в 2018 году, когда по итогам 24-часовой распродажи было продано товаров на почти 31 миллиард долларов.

Основными покупателями стали, конечно же жители Китая, но в целом участниками распродажи стали около полумиллиарда людей со всего мира.

Как сообщал "Апостроф", китайский день холостяк был настолько масштабным, что обрушил систему украинского ПриватБанка. Серверы финучреждения просто не справлялись с потоком транзакций украинцев, которые хотели отхватить кусок от горячей распродажи на AliExpress.

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