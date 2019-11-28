Какую часть дохода украинцы тратят на оплату коммуналки: появились интересные данные

14 процентов украинцев ежемесячно тратят на оплату коммунальных услуг половину своей прибыли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

По сравнению с 2016 годом, расходы украинцев на оплату коммунальных счетов выросли. Три года назад большинство заработанного за коммуналку отдавали только 6% опрошенных. 21% украинцев отдает поставщикам света, газа, воды и тепла треть своего семейного бюджета. 41% опрошенных тратит на оплату бытовых удобств от 10% до 30%.

45% украинцев почувствовали, что за год их расходы на оплату услуг ЖКХ ощутимо выросли.

Опроса социологи проводили с 22 по 25 ноября. Компьютер выбирал из базы случайные номера телефонов, по которым людям и звонили. Опросили 1500 респондентов.

На днях "Апостроф" сообщал, что 27 ноября Кабмин на заседании одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму. Цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн / кубометр на весь отопительный период.