Гривна "просела": опубликован свежий курс валют от НБУ

Национальный банк Украины по состоянию на утро 29 ноября ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 24,03 гривны за доллар.

Об этом говорится в опубликованной регулятором информации.

Что касается курса евро, то он установлен на уровне 26,45 гривны за евро.

Интересно, что днем ранее котировка гривны к доллару на закрытии межбанка была установлена на отметке 23,98 - 24,00 гривны за доллар, в то время как на открытии межбанка она была на уровне 24,01 - 24,03 гривны за доллар.

Напомним, что падение курса доллара, который впервые за три года упал ниже отметки 24 гривны, должно прекратиться, чтобы не ставить под удар украинских экспортеров.